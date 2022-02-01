Путин обсудил по телефону с итальянским премьером Драги ситуацию с безопасностью
- AP
«Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах по противодействию распространению коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Лидеры также обсудили тему выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности России.
«Были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях», — отмечается в заявлении.
В пресс-службе итальянского премьера также заявили, что Путин и Драги обсудили ситуацию вокруг Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очная встреча Путина и французского лидера Эммануэля Макрона может состояться в обозримой перспективе.