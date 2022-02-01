Путин обсудил по телефону с итальянским премьером Драги ситуацию с безопасностью

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, ситуацию с безопасностью, а также ряд двусторонних тем.

«Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах по противодействию распространению коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры также обсудили тему выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности России.

«Были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе итальянского премьера также заявили, что Путин и Драги обсудили ситуацию вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очная встреча Путина и французского лидера Эммануэля Макрона может состояться в обозримой перспективе.