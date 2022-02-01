Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Украины
- AP
В ходе беседы Драги отметил важность работы по деэскалации напряжённости.
«Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряжённости», — приводит сообщение ТАСС.
Также в пресс-службе заявили, что Драги и Путин подчеркнули «приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия».
Ранее Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии.