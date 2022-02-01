Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Украины

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Российский президент Владимир Путин и итальянский премьер Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Италии.
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Украины
  • AP

В ходе беседы Драги отметил важность работы по деэскалации напряжённости. 

«Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряжённости», — приводит сообщение ТАСС.

Также в пресс-службе заявили, что Драги и Путин подчеркнули «приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия».

Ранее Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии.

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