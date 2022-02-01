Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Украины

Российский президент Владимир Путин и итальянский премьер Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Италии.

AP

В ходе беседы Драги отметил важность работы по деэскалации напряжённости. «Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряжённости», — приводит сообщение ТАСС. Также в пресс-службе заявили, что Драги и Путин подчеркнули «приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия». Ранее Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии.