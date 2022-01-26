Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Италии в период пандемии остаётся на высоком уровне.
Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии
  • AP

«Из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив», — сказал он на встрече с представителями итальянского бизнеса.

Путин добавил, что России и Италии удалось сохранить «на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке».

Российский лидер уточнил, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8% — до $27,5 млрд.

RT ведёт трансляцию встречи Путина в режиме видеоконференции с руководителями ведущих итальянских компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить