Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества России и Италии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Италии в период пандемии остаётся на высоком уровне.

«Из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив», — сказал он на встрече с представителями итальянского бизнеса.

Путин добавил, что России и Италии удалось сохранить «на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке».

Российский лидер уточнил, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8% — до $27,5 млрд.

RT ведёт трансляцию встречи Путина в режиме видеоконференции с руководителями ведущих итальянских компаний.