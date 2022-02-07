The Times: глава МИД Британии Лиз Трасс 10 февраля отправится с визитом в Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправится с визитом в Россию в четверг, 10 февраля.

Об этом пишет газета The Times.

«Лиз Трасс отправится в Россию в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Великобритании сообщила, что в Лондоне не доверяют заявлениям российских властей об отсутствии планов по вторжению на Украину.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.