The Times: глава МИД Британии Лиз Трасс 10 февраля отправится с визитом в Россию
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Об этом пишет газета The Times.
«Лиз Трасс отправится в Россию в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Великобритании сообщила, что в Лондоне не доверяют заявлениям российских властей об отсутствии планов по вторжению на Украину.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.
Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.
Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.