Глава МИД Британии усомнилась в отсутствии у России намерений вторгаться на Украину

В Лондоне не доверяют заявлениям российских властей об отсутствии планов по вторжению на Украину, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Попытки России подорвать Украину и угрожать ей очевидны. Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными», — написала она в Twitter.

Глава британского МИД напомнила о единстве союзников в вопросе поддержки Украины и готовности «повысить цену, которую России придется заплатить» в случае эскалации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.