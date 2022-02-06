Глава МИД Британии усомнилась в отсутствии у России намерений вторгаться на Украину

Короткая ссылка
В Лондоне не доверяют заявлениям российских властей об отсутствии планов по вторжению на Украину, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Глава МИД Британии усомнилась в отсутствии у России намерений вторгаться на Украину
  • Gettyimages.ru

«Попытки России подорвать Украину и угрожать ей очевидны. Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными», — написала она в Twitter.

Глава британского МИД напомнила о единстве союзников в вопросе поддержки Украины и готовности «повысить цену, которую России придется заплатить» в случае эскалации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить