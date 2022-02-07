Эрдоган будет кандидатом от «Альянса народа» на президентских выборах в Турции в 2023 году

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет кандидатом от объединения партий «Альянс народа» на президентских выборах в 2023 году. Об этом заявил глава Партии национального движения Девлет Бахчели.
Эрдоган будет кандидатом от «Альянса народа» на президентских выборах в Турции в 2023 году
  • AP
  • © Franc Zhurda

«Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган», — цитирует РИА Новости Бахчели.

Он выразил надежду, что «Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года и «Альянс народа» также одержит новую победу».

Ранее в Институте статистики Турции сообщили, что инфляция в стране в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре 2021 года. 

Турецкий президент в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

В начале января министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о стабилизации обменного курса лиры.

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