Эрдоган: Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях МВФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ошибаются те, кто полагает, что может заставить Турцию свернуть с её пути в вопросе процентных ставок с помощью валютных спекуляций и завышения цен», — приводит агентство заявление президента.

По его словам, Турция не будет государством, которое сдало свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда с его программами.

Ранее Эрдоган заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.