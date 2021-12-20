Эрдоган: Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях МВФ

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.
Эрдоган: Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях МВФ
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом информирует РИА Новости.

«Ошибаются те, кто полагает, что может заставить Турцию свернуть с её пути в вопросе процентных ставок с помощью валютных спекуляций и завышения цен», — приводит агентство заявление президента.

По его словам, Турция не будет государством, которое сдало свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда с его программами.

Ранее Эрдоган заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить