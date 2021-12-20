Эрдоган: Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях МВФ
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Об этом информирует РИА Новости.
«Ошибаются те, кто полагает, что может заставить Турцию свернуть с её пути в вопросе процентных ставок с помощью валютных спекуляций и завышения цен», — приводит агентство заявление президента.
По его словам, Турция не будет государством, которое сдало свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда с его программами.
Ранее Эрдоган заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.
16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.