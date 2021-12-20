Эрдоган рассказал о борьбе правительства Турции с волатильностью лиры

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.
Эрдоган рассказал о борьбе правительства Турции с волатильностью лиры
  • AP

«Останавливая волатильность курса, мы делаем всё возможное, используя необходимые экономические инструменты. Мы предлагаем новые экономические альтернативы гражданам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в стране планируется применять новые правила по депозитам в турецких лирах, и, таким образом, «гражданам не придётся переводить лиры в доллары».

«Если доход от депозита в лирам будет меньше, чем по текущему курсу доллара, то будет выплачиваться компенсация», — уточнил он.

Эрдоган также добавил, что «под подушками у турецких граждан хранится около $280 млрд». Президент Турции подчеркнул, что «эти деньги должны работать на благо экономики».

17 декабря биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.

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