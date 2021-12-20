Эрдоган рассказал о борьбе правительства Турции с волатильностью лиры
- AP
«Останавливая волатильность курса, мы делаем всё возможное, используя необходимые экономические инструменты. Мы предлагаем новые экономические альтернативы гражданам», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в стране планируется применять новые правила по депозитам в турецких лирах, и, таким образом, «гражданам не придётся переводить лиры в доллары».
«Если доход от депозита в лирам будет меньше, чем по текущему курсу доллара, то будет выплачиваться компенсация», — уточнил он.
Эрдоган также добавил, что «под подушками у турецких граждан хранится около $280 млрд». Президент Турции подчеркнул, что «эти деньги должны работать на благо экономики».
17 декабря биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.