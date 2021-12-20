Эрдоган рассказал о борьбе правительства Турции с волатильностью лиры

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства заявил, что власти страны делают всё возможное, чтобы противодействовать волатильности курса лиры.

«Останавливая волатильность курса, мы делаем всё возможное, используя необходимые экономические инструменты. Мы предлагаем новые экономические альтернативы гражданам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в стране планируется применять новые правила по депозитам в турецких лирах, и, таким образом, «гражданам не придётся переводить лиры в доллары».

«Если доход от депозита в лирам будет меньше, чем по текущему курсу доллара, то будет выплачиваться компенсация», — уточнил он.

Эрдоган также добавил, что «под подушками у турецких граждан хранится около $280 млрд». Президент Турции подчеркнул, что «эти деньги должны работать на благо экономики».

17 декабря биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.