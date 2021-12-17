Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лиры

Короткая ссылка
Биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.
Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лиры
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на бирже Стамбула сработала система приостановки торгов после падения рынков на определённую величину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить