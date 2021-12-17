Биржа Стамбула возобновила работу после приостановки из-за обвала курса лиры

Биржа Стамбула восстановила работу спустя час после приостановки деятельности на фоне обвала курса турецкой лиры и акций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на бирже Стамбула сработала система приостановки торгов после падения рынков на определённую величину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.