Эрдоган объявил об увеличении МРОТ почти на 50% на фоне падения лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

«Мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет ещё выше», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что МРОТ, который в 2021 году составлял 2825 лир, вырос почти на 50%. По его словам, это рекорд за последние 50 лет.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15 до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со «стабильного» до «негативного» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».