Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Турции на уровне «ВВ-»

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».

«Преждевременный цикл смягчения денежно-кредитной политики центральным банком и перспектива дальнейшего снижения ставок или дополнительных экономических стимулов в преддверии президентских выборов 2023 года привели к ухудшению внутреннего доверия, что нашло отражение в резком обесценении турецкой лиры, включая беспрецедентную внутридневную волатильность, и росте инфляции», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Как уточнили в Fitch, рейтинг Турции отражает «слабую надёжность денежно-кредитной политики» и высокую инфляцию, а также низкую внешнюю ликвидность в контексте высоких финансовых требований и геополитических рисков.

По данным агентства, инфляция в Турции к концу 2021 года достигнет 25%.

«Мы прогнозируем, что в 2021 году общий государственный долг значительно увеличится — до 47% ВВП, — главным образом, за счёт снижения курса лиры», — считают специалисты.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку министра финансов страны на фоне рекордного падения лиры.

Также он принял решение об отставке главы Центробанка страны.

Как подчеркнул Эрдоган, курс на снижение процентной ставки в Турции будет продолжен.