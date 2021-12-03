Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Турции на уровне «ВВ-»

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Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».
Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Турции на уровне «ВВ-»
  • Reuters
  • © Cagla Gurdogan

«Преждевременный цикл смягчения денежно-кредитной политики центральным банком и перспектива дальнейшего снижения ставок или дополнительных экономических стимулов в преддверии президентских выборов 2023 года привели к ухудшению внутреннего доверия, что нашло отражение в резком обесценении турецкой лиры, включая беспрецедентную внутридневную волатильность, и росте инфляции», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

Как уточнили в Fitch, рейтинг Турции отражает «слабую надёжность денежно-кредитной политики» и высокую инфляцию, а также низкую внешнюю ликвидность в контексте высоких финансовых требований и геополитических рисков.

По данным агентства, инфляция в Турции к концу 2021 года достигнет 25%.

«Мы прогнозируем, что в 2021 году общий государственный долг значительно увеличится — до 47% ВВП, — главным образом, за счёт снижения курса лиры», — считают специалисты.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку министра финансов страны на фоне рекордного падения лиры.

Также он принял решение об отставке главы Центробанка страны.

Как подчеркнул Эрдоган, курс на снижение процентной ставки в Турции будет продолжен.

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