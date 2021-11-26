Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал падение курса лиры. Он отметил, что курс на снижение процентной ставки в стране будет продолжен.

Об этом сообщает Anadolu.

«Эти процентные ставки упадут. Мы не будем притеснять наших людей... высокими процентными ставками», — цитирует агентство заявление Эрдогана.

Падение лиры он связал с требованиями МВФ и действиями иностранных агентов.

Ранее в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры произошли акции протеста.

В ноябре 2020 года Эрдоган принял решение об отставке главы Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.