Эрдоган прокомментировал падение курса лиры
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
«Эти процентные ставки упадут. Мы не будем притеснять наших людей... высокими процентными ставками», — цитирует агентство заявление Эрдогана.
Падение лиры он связал с требованиями МВФ и действиями иностранных агентов.
Ранее в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры произошли акции протеста.
В ноябре 2020 года Эрдоган принял решение об отставке главы Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.