В Турции прошли протесты из-за обвала лиры

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В Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры произошли акции протесты, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие потребовали отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала участников акции.

Турецкая лира 23 ноября поставила новый антирекорд, опустившись с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Он стал одним из крупнейших за последнее время.

Ранее ЦБ Турции снизил учётную ставку до 15 с 16 процентов, а президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение ставки.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отставке главы Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса лиры.

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