Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала турецкой лиры

Короткая ссылка
Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.
Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала турецкой лиры
  • Reuters

«По состоянию на 16:24 (мск) сработала система приостановки торгов после падения рынков на определённую величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на рынке всех акций биржи Стамбула временно прекращены все сделки. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со «стабильного» до «негативного» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить