Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала турецкой лиры

Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.

«По состоянию на 16:24 (мск) сработала система приостановки торгов после падения рынков на определённую величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на рынке всех акций биржи Стамбула временно прекращены все сделки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку с 15% до 14%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со «стабильного» до «негативного» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».