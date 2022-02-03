Инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года. Об этом сообщил Институт статистики страны.

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в январе до 48,69%», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

В начале января министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о стабилизации обменного курса лиры.