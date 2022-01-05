Минфин Турции заявил о стабилизации курса лиры

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о стабилизации обменного курса лиры.

Об этом сообщает Anadolu.

«Обменный курс больше не является предметом обсуждения. Обменные курсы стабилизировались в условиях свободного рынка, теперь мы снимаем их с нашей повестки дня», — сказал он.

По его словам, объём защищённых счетов в нацвалюте достиг 91,5 млрд лир.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.