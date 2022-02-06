Власти Швеции отреагировали на возможные ограничения расширения НАТО
«Если мир примет российские требования ограничить НАТО, то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно», — приводит ТАСС его заявление.
По словам Бюдена, в таком случае сотрудничество Швеции с НАТО осложнится и страна рискует оказаться без поддержки.
Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк обратился к премьер-министру страны Магдалене Андерссон с вопросом относительно дальнейшего углубления сотрудничества Стокгольма с НАТО.
До этого сообщалось, что депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами по партии (умеренные) вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО.
В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила об отсутствии у страны планов запрашивать членство в НАТО.