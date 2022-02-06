Власти Швеции отреагировали на возможные ограничения расширения НАТО

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью Шведскому радио заявил, что исполнение требований России по ограничению расширения НАТО сделает невозможным сотрудничество Швеции с альянсом.

«Если мир примет российские требования ограничить НАТО, то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Бюдена, в таком случае сотрудничество Швеции с НАТО осложнится и страна рискует оказаться без поддержки.

Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк обратился к премьер-министру страны Магдалене Андерссон с вопросом относительно дальнейшего углубления сотрудничества Стокгольма с НАТО.

До этого сообщалось, что депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами по партии (умеренные) вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила об отсутствии у страны планов запрашивать членство в НАТО.