Глава МИД Швеции Линде заявила об отсутствии планов запрашивать членство в НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила об отсутствии у страны планов запрашивать членство в НАТО.
Глава МИД Швеции Линде заявила об отсутствии планов запрашивать членство в НАТО
  • AP

Об этом она сказала перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

«В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО», — цитирует её РИА Новости.

При этом представители Швеции и Финляндии в ходе встречи с генсеком НАТО намерены обсудить, что для двух стран важно в любой ситуации «иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. 

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить