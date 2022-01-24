Глава МИД Швеции Линде заявила об отсутствии планов запрашивать членство в НАТО
- AP
Об этом она сказала перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
«В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО», — цитирует её РИА Новости.
При этом представители Швеции и Финляндии в ходе встречи с генсеком НАТО намерены обсудить, что для двух стран важно в любой ситуации «иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.