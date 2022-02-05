Захарова предложила Госдепу выпустить «доклад про фейки Bloomberg»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале обратилась к Госдепартаменту США с вопросом, когда они выпустят «доклад про фейки Bloomberg».

«Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, «про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит».

Также она прокомментировала то, что Госдепартамент осудил решение России закрыть московский офис германской медиакомпании Deutsche Welle.

«Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — заявила представитель МИД.

5 февраля агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

3 февраля в МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE. После этого в Госдепе США осудили решение российских властей закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.

В посольстве России в Вашингтоне назвали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве примером политики двойных стандартов.