В Госдепе США осудили решение России о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве

В Госдепе США осудили решение российских властей о закрытии офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

«США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle», — написал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в Twitter.

По его словам, в Вашингтоне согласны с позицией Берлина и телеканалом.

При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.

Регулятор ФРГ ранее запретил RT DE вещание на немецком языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия ФРГ в отношении телеканала «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов». По её мнению, США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну RT.

Позже ведомство объявило о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.