Захарова: США, Германия, Франция и Британия объявили настоящую войну в отношении RT

США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну российскому телеканалу RT. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не можем, подчеркну, не рассматривать всё это в комплексе. Нападки на французский офис RT сложно отделить от происходящего с их коллегами в Германии и вот этими какими-то недвусмысленными заявлениями МИД Британии и, конечно, теми якобы докладами, которые вышли чуть более недели назад на сайте Госдепа США. Четыре страны — США, Германия, Франция, ну и Британия подпевает — просто за последние несколько дней объявили настоящую войну российскому телеканалу RT», — сказала Захарова.

По её словам, это спланированная акция.

«Для чего это делается? Для того, чтобы продвигать собственные, в первую очередь, англосаксонские тезисы в информационное пространство, вот эти самые методички, и не давать возможности для распространения контраргументации, позиции других сторон», — отметила она.

Захарова добавила, что, по её мнению, то, что делает Берлин в отношении RT, «находится просто за гранью какого-либо понимания, что такое свобода слова».

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

В полученном 2 февраля компанией RT DE Productions в Берлине документе говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме немецкого медиарегулятора MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.