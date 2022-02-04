Захарова назвала действия ФРГ в отношении RT DE «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по её мнению, то, что делает Берлин в отношении RT, «находится за гранью какого-либо понимания, что такое свобода слова».

«Это спайка пропаганды и нарушения демократических принципов. Ну и, конечно, этот шаг стал окончательным сигналом, который запустил серию ответных мер с нашей стороны», — отметила она.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.