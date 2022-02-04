Захарова назвала действия ФРГ в отношении RT DE «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов»
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«Это спайка пропаганды и нарушения демократических принципов. Ну и, конечно, этот шаг стал окончательным сигналом, который запустил серию ответных мер с нашей стороны», — отметила она.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.