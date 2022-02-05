В российском посольстве назвали примером политики двойных стандартов позицию США по DW

Заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве является примером политики двойных стандартов, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

«Это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE?» — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Нед Прайс ранее заявил, что в Госдепе США осудили решение российских властей о закрытии офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве.

При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.

3 февраля в МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.