В ООН прокомментировали ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
- © Ludovic MARIN / AFP
Он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Организации Объединённых Наций таким примером дезинформации.
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак.
Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после ошибочной публикации агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.