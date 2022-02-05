В ООН прокомментировали ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в беседе с РИА Новости прокомментировал выпущенную по ошибке публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

Он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Организации Объединённых Наций таким примером дезинформации.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак.

Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз» после ошибочной публикации агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.