Канада направила на Украину нелетальное вооружение

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ВС Канады направили на Украину самолёт с нелетальным вооружением, следует из заявления канадского оборонного ведомства.
Канада направила на Украину нелетальное вооружение
  • Gettyimages.ru
  • © Roberto Anania / EyeEm

«Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля. — RT) самолёт ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения», — говорится в сообщении Минобороны Канады.

Военно-транспортный борт доставит Киеву средства индивидуальной защиты, разведоборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Кроме того, на Украину прибудет группа канадских специалистов. Их задача будет заключаться в том, чтобы удостовериться в должном уровне знаний украинских военных для обслуживания и использования поставляемого оборудования.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News выразил опасение, что поставки вооружений на Украину из Канады поспособствуют усугублению внутреннего конфликта в стране.

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