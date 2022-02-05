Канада направила на Украину нелетальное вооружение

ВС Канады направили на Украину самолёт с нелетальным вооружением, следует из заявления канадского оборонного ведомства.

«Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля. — RT) самолёт ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения», — говорится в сообщении Минобороны Канады.

Военно-транспортный борт доставит Киеву средства индивидуальной защиты, разведоборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Кроме того, на Украину прибудет группа канадских специалистов. Их задача будет заключаться в том, чтобы удостовериться в должном уровне знаний украинских военных для обслуживания и использования поставляемого оборудования.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News выразил опасение, что поставки вооружений на Украину из Канады поспособствуют усугублению внутреннего конфликта в стране.