Посол России в Канаде заявил, что поставки оружия на Украину усугубят внутренний конфликт
- AP
- © Andriy Dubchak
«Наша позиция заключается в том, что отправка любого оружия в такие страны, как Украина, которые находятся в состоянии гражданской войны, не способствует любым мирным инициативам. Это только разжигает конфликт и стимулирует «горячие головы» в Киеве, у которых есть иллюзии, что они могут начать военную операцию и силой забрать восточные части Украины», — цитирует Степанова ТАСС.
Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину.
В посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.