Посол России в Канаде заявил, что поставки оружия на Украину усугубят внутренний конфликт

Короткая ссылка
Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News выразил опасение, что поставки вооружений на Украину из Канады поспособствуют усугублению внутреннего конфликта в стране.
Посол России в Канаде заявил, что поставки оружия на Украину усугубят внутренний конфликт
  • AP
  • © Andriy Dubchak

«Наша позиция заключается в том, что отправка любого оружия в такие страны, как Украина, которые находятся в состоянии гражданской войны, не способствует любым мирным инициативам. Это только разжигает конфликт и стимулирует «горячие головы» в Киеве, у которых есть иллюзии, что они могут начать военную операцию и силой забрать восточные части Украины», — цитирует Степанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину.

В посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить