Посол России в Канаде заявил, что поставки оружия на Украину усугубят внутренний конфликт

Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News выразил опасение, что поставки вооружений на Украину из Канады поспособствуют усугублению внутреннего конфликта в стране.

«Наша позиция заключается в том, что отправка любого оружия в такие страны, как Украина, которые находятся в состоянии гражданской войны, не способствует любым мирным инициативам. Это только разжигает конфликт и стимулирует «горячие головы» в Киеве, у которых есть иллюзии, что они могут начать военную операцию и силой забрать восточные части Украины», — цитирует Степанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину.

В посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.