Global News: Канада отправила на Украину бойцов спецназа
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Об этом сообщает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.
Как уточняется, подобный шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».
По данным телеканала, ещё одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.
Ранее власти Канады рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину.