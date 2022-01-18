Global News: Канада отправила на Украину бойцов спецназа

Небольшой контингент военных канадских сил специальных операций отправлен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны.

Об этом сообщает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.

Как уточняется, подобный шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».

По данным телеканала, ещё одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее власти Канады рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину.