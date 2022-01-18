Global News: Канада отправила на Украину бойцов спецназа

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Небольшой контингент военных канадских сил специальных операций отправлен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны.
Global News: Канада отправила на Украину бойцов спецназа
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Об этом сообщает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.

Как уточняется, подобный шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».

По данным телеканала, ещё одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее власти Канады рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок на Украину.

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