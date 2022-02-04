Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не вступит в альянс

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу France24 заявил, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, в связи с тем что в альянсе не могут прийти к консенсусу.
Замгенсека НАТО Джоанэ: Украина в ближайшее время не вступит в альянс
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО», — приводит РИА Новости его заявление.

По слова Джоанэ, стране необходимо провести много внутренних реформ.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Киев, но не станет принимать участие в военных действиях в стране.

Ранее Джоанэ уже сообщал, что консенсуса по членству Украины в альянсе нет.

Как ранее писали в The New York Times, Соединённым Штатам необходимо отложить на десятки лет инициативу вступления Украины в состав НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО.

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