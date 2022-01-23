NYT: в США порекомендовали надолго отложить вступление Украины в НАТО
«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев... была глупым чрезмерным обязательством», — цитирует РИА Новости текст материала.
По мнению автора статьи, на данный момент Украина находится в состоянии разобщённости и экономического упадка, следовательно, не готова полноценно вступить в Североатлантический альянс.
«Идея отказаться от неё на какой-то длительный период, например, 25 лет... кажется очень разумной», — говорится в материале.
При этом отмечается, что отказ Украине в приёме в блок может посеять сомнения касательно серьёзности намерений Вашингтона и в ряде других направлений.
Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что обязательства НАТО не предполагают непосредственного участия в защите Украины, хотя альянс продолжит поддерживать её.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым военное освоение Украины со стороны НАТО и агрессивную активность альянса на «восточном фланге».