NYT: в США порекомендовали надолго отложить вступление Украины в НАТО

Соединённым Штатам необходимо отложить на десятки лет инициативу вступления Украины в состав НАТО. Об этом пишет The New York Times.

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев... была глупым чрезмерным обязательством», — цитирует РИА Новости текст материала.

По мнению автора статьи, на данный момент Украина находится в состоянии разобщённости и экономического упадка, следовательно, не готова полноценно вступить в Североатлантический альянс.

«Идея отказаться от неё на какой-то длительный период, например, 25 лет... кажется очень разумной», — говорится в материале.

При этом отмечается, что отказ Украине в приёме в блок может посеять сомнения касательно серьёзности намерений Вашингтона и в ряде других направлений.

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что обязательства НАТО не предполагают непосредственного участия в защите Украины, хотя альянс продолжит поддерживать её.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым военное освоение Украины со стороны НАТО и агрессивную активность альянса на «восточном фланге».