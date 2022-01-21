Блинкен: обязательства НАТО не предполагают оборону Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обязательства НАТО не предполагают непосредственное участие в защите Украины, хотя альянс продолжит поддерживать её.

«Украина — очень важный партнёр для США и других европейских стран. Но наши обязательства по ст. 5 устава (о коллективной обороне. — RT) распространяются на союзников по НАТО, и им мы глубоко привержены», — приводит ТАСС его слова.

Блинкен отметил, что «Украина не является частью НАТО, ст. 5 на неё не распространяется»

«Хотя мы настроены решительно сделать всё, что в наших силах, для её защиты и предотвращения агрессии против неё», — сказал министр.

Также Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что страны НАТО не откажутся от политики «открытых дверей».