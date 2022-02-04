Россия и КНР договорились углублять кооперацию по устойчивому развитию Арктики

Россия и Китай пришли к соглашению об углублении практической кооперации в сфере устойчивого развития Арктики.

«Стороны согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Россия и КНР выразили намерение активизировать работы по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь» для углубления сотрудничества между ЕАЭС и Китаем.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.