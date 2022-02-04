В Госдепе США призвали Украину «к ответственному применению вооружений» Турции
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«Мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооружённых конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц», — цитирует Прайса ТАСС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.
26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.
В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.