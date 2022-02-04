В Госдепе США призвали Украину «к ответственному применению вооружений» Турции

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал к ответственному применению вооружений на фоне договорённости Киева и Анкары о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В Госдепе США призвали Украину «к ответственному применению вооружений» Турции
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооружённых конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц», — цитирует Прайса ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.

В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.

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