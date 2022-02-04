В Эстонии правительство разработало план на случай военных действий на Украине

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Власти Эстонии разработали план по повышению готовности страны на случай военных действий на Украине, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.
В Эстонии правительство разработало план на случай военных действий на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Ekvall / EyeEm

«Прямой военной угрозы Эстонии нет, но каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий в Украине... У правительства есть план по повышению готовности страны и борьбе с такими ситуациями», — цитирует Каллас пресс-служба правительства.

Политик подчеркнула, что основой безопасности государства помимо союзнических отношений является самостоятельная обороноспособность. По мнению Каллас, общество должно быть готово к потоку военных беженцев, кибератакам и более широким последствиям.

Для реализации целей в сфере национальной обороны власти дополнительно выделят €380 млн.

Ранее Каллас в интервью Bild призвала власти ФРГ помочь Киеву на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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