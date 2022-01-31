Премьер Эстонии Каллас призвала ФРГ оказать помощь Украине на фоне кризиса на границе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти ФРГ помочь Киеву на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.

«Мы призываем наших германских партнёров прислушиваться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — сказала она в интервью Bild.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыл очередной борт с 81 т боеприпасов из Соединённых Штатов.

В посольстве России в Соединённых Штатах сообщили, что передача Вашингтоном вооружений Украине подталкивает Киев к авантюрам в отношении жителей Донбасса.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.