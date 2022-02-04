Нэнси Пелоси заявила, что поддержит санкции против России в случае «вторжения» на Украину
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«Я думаю, что эти санкции должны быть достаточно мощными по эффективности, и что их стоит вводить после и в случае вторжения, а также с учётом совместной работы с нашими союзниками», — цитирует её Интерфакс.
По словам политика, при таких условиях Соединённые Штаты смогут оказать на Россию «максимальное воздействие».
Ранее сенатор-демократ Джин Шахин сообщила, что международный комитет сената близок к межпартийному согласованию законопроекта о «превентивных» санкциях против России.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, антироссийские ограничительные меры должны носить сдерживающий характер.