Симоньян поблагодарила за ответные меры в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила за ответные меры в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом вещания RT DE.
Симоньян поблагодарила за ответные меры в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE
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Соответствующий пост она опубликовала в своём канале в Telegram.

«Спасибо, Родненькая!» — написала Симоньян.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

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