Заместитель главреда RT высказалась о препятствиях работе RT DE в Германии

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Заместитель главного редактора RT Анна Белкина рассказала, что телеканал не сталкивался с таким потоком препятствий его работе, как в Германии, ни в одной другой стране мира.
Заместитель главреда RT высказалась о препятствиях работе RT DE в Германии
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«С тем потоком препятствий, с которым мы сталкиваемся в Германии, мы не сталкивались ещё ни в одной другой стране мира», — заявила она.

Как отметила Белкина, комментируя решение немецкого регулятора, «складывается впечатление, что немецкие власти, политики и даже другие СМИ действительно чего-то боятся, боятся другой точки зрения, которую немецкоговорящие жители в Германии и не только могут получить от канала RT DE».

«Они требуют сейчас, чтобы мы прекратили вещание не только на телевидении, но в том числе через онлайн, через любые стримы, даже через наше приложение. Телеканал RT DE, который вещает из Москвы, будет продолжать вещать. У канала есть лицензия, полученная полностью легитимно», — сказала она.

Белкина добавила, что компания RT DE Production, получившая претензии от регулятора ФРГ, будет их оспаривать в немецком суде.

«И они верят, и мы верим, что у нас есть совершенно все основания победить в этой битве», — заявила замглавреда RT.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.

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