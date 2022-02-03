В ЕК назвали контингент России на границе с Украиной крупнейшим после Второй мировой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала российский контингент на границе с Украиной крупнейшим со времён Второй мировой войны.

«Мы обсудили наращение Россией военных сил, которое мы наблюдаем на границе с Украиной, а также в Белоруссии. Это самое крупное их наращение со времён Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции во время визита в Финляндию.

В декабре президент США Джо Байден назвал возможное «вторжение» России на Украину крупнейшим со времён Второй мировой войны.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.