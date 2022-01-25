Байден: «вторжение» на Украину может стать крупнейшим со времён Второй мировой войны

Президент США Джо Байден считает, что, если российские силы «двинутся на Украину», это будет «самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны». По мнению американского лидера, это «изменит мир».

«Если силы двинутся туда (на Украину. — RT), это будет самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны. Это изменит мир», — цитирует Байдена РИА Новости.

При этом он отметил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — «как гадать на чайных листах».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.