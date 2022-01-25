Байден: «вторжение» на Украину может стать крупнейшим со времён Второй мировой войны

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден считает, что, если российские силы «двинутся на Украину», это будет «самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны». По мнению американского лидера, это «изменит мир».
Байден: «вторжение» на Украину может стать крупнейшим со времён Второй мировой войны
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

«Если силы двинутся туда (на Украину. — RT), это будет самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны. Это изменит мир», — цитирует Байдена РИА Новости.

При этом он отметил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — «как гадать на чайных листах».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить