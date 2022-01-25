Байден: «вторжение» на Украину может стать крупнейшим со времён Второй мировой войны
- AFP
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«Если силы двинутся туда (на Украину. — RT), это будет самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны. Это изменит мир», — цитирует Байдена РИА Новости.
При этом он отметил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — «как гадать на чайных листах».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.