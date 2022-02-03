Постпред России призвал представителя ОБСЕ по СМИ отреагировать на ситуацию с RT DE в ФРГ

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру публично отреагировать на запрет вещания RT DE в Германии.
Постпред России призвал представителя ОБСЕ по СМИ отреагировать на ситуацию с RT DE в ФРГ
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«В заключение обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию», — приводит пресс-служба постпредства его слова.

Лукашевич добавил, что молчание в данной ситуации приводит к дальнейшей эскалации информационной войны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение немецкого регулятора в отношении RT DE является посягательством на свободу слова.

Ранее стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

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