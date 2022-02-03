ЕК: ковид-сертификат ЕС может выдаваться привитым вакцинами России и европейским бустером
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Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.
В ЕК заявили о продолжении переговоров с Россией по взаимному признанию COVID-сертификатов.