Путин напомнил, что Россия и ЕС до сих пор не пришли к взаимному признанию вакцин

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Российский президент Владимир Путин напомнил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса.
Путин напомнил, что Россия и ЕС до сих пор не пришли к взаимному признанию вакцин
  • AP

Об этом он сказал в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.

«Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент упомянул недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведённое Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии, по результатам которого российский препарат «Спутник V» «продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» и вновь доказал свою высокую эффективность».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.

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