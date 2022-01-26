Путин напомнил, что Россия и ЕС до сих пор не пришли к взаимному признанию вакцин

Российский президент Владимир Путин напомнил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.

«Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент упомянул недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведённое Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии, по результатам которого российский препарат «Спутник V» «продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» и вновь доказал свою высокую эффективность».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.