Россия призвала ЕС не политизировать взаимное признание ковид-сертификатов
- РИА Новости
«Исходим из того, что, поскольку речь идёт об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу», — цитирует Грушко ТАСС.
Дипломат выразил надежду на скорейшее разрешение этого вопроса.
Российский постпред при ЕС Владимир Чижов ранее отметил, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса между Россией и Евросоюзом идёт непросто, есть технические трудности.