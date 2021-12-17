Россия призвала ЕС не политизировать взаимное признание ковид-сертификатов

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Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Россия призвала ЕС не политизировать взаимное признание ковид-сертификатов
  • РИА Новости

«Исходим из того, что, поскольку речь идёт об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу», — цитирует Грушко ТАСС.

Дипломат выразил надежду на скорейшее разрешение этого вопроса.

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов ранее отметил, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса между Россией и Евросоюзом идёт непросто, есть технические трудности.

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