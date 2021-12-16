Чижов рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации

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Процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом идёт непросто, есть технические трудности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Чижов рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации
  • Reuters

«Процесс идёт непросто. Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное — чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России (не только в Москве, а по всей территории страны) считывал бы европейские», — цитирует ТАСС Чижова.

Он подчеркнул, что «эта проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная».

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что в Москве надеются на позитивный результат переговоров о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно.

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