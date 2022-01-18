ЕК заявила о продолжении переговоров с Россией по взаимному признанию COVID-сертификатов

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ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов.
ЕК заявила о продолжении переговоров с Россией по взаимному признанию COVID-сертификатов
  • AP

«Техническая информация о сертификате была передана многим странам через представительства Евросоюза. В этот список входит и Россия. Технические дискуссии продолжаются», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.

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