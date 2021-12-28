Постпред России Чижов назвал сложной ситуацию с признанием ковид-сертификатов с ЕС

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Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Постпред России Чижов назвал сложной ситуацию с признанием ковид-сертификатов с ЕС
  • РИА Новости

«Проблема сложная, она во многом организационно-техническая», — цитирует РИА Новости Чижова.

Между тем он добавил, что «разговоры об этом идут».

Чижов выразил надежду на то, что данные разговоры придут к положительному результату.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.

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