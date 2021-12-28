Постпред России Чижов назвал сложной ситуацию с признанием ковид-сертификатов с ЕС
- РИА Новости
«Проблема сложная, она во многом организационно-техническая», — цитирует РИА Новости Чижова.
Между тем он добавил, что «разговоры об этом идут».
Чижов выразил надежду на то, что данные разговоры придут к положительному результату.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.