В Белом доме перестали называть «вторжение» России на Украину неизбежным

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В Белом доме перестали называть якобы возможное российское «вторжение» на Украину неизбежным. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме перестали называть «вторжение» России на Украину неизбежным
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир. — RT) Путин принял решение», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что американская администрация приняла такое решение после призывов со стороны Киева прекратить сеять панику.

По её словам, США ещё не знают, приняли ли в России решение касательно «вторжения» на Украину.

Ранее Псаки заявила, что американский президент Джо Байден «абсолютно» готов к более активному личному участию в урегулировании кризиса вокруг Украины, если это будет признано полезным.

Глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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