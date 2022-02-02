Россия будет требовать от представителя ОБСЕ реакции по ситуации с RT DE

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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что российская сторона поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета организации обсуждение ситуации с RT DE.
Россия будет требовать от представителя ОБСЕ реакции по ситуации с RT DE
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Об этом сообщило РИА Новости

Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался и будет подниматься «на площадке ОБСЕ и в рамках заседаний постоянного совета этой организации».

«И, конечно, будем требовать от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру внятной реакции на эти по своему характеру совершенно не прикрытые шаги цензуры со стороны германских властей», — сказал Буякевич. 

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

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