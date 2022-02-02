Посол России в США: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США

Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжать диалог с американской стороной после анализа переданных ему документов о гарантии безопасности со стороны США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», — сказал он в интервью Newsweek.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон не планирует обнародовать ответ. Вместе с тем CNN сообщал, что США передали Украине копию ответов на предложения России.

Как сообщила 2 февраля испанская газета El País, документ оказался в её распоряжении.