Обстановка в столице Гвинеи-Бисау после попытки госпереворота стабилизировалась

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Ситуация в столице Гвинеи-Бисау после произошедшей накануне попытки госпереворота стабилизировалась и находится под контролем силовиков, сообщили ТАСС в посольстве России в республике.
Обстановка в столице Гвинеи-Бисау после попытки госпереворота стабилизировалась
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«Сообщаем, что по состоянию на утро 2 февраля обстановка в столице после предпринятой попытки госпереворота стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов», — сказали в дипмиссии.

В стране возобновили работу банки и коммерческие предприятия, также приняты меры для восстановления авиасообщения и открытия международного аэропорта.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия и допрос задержанных мятежников», — добавили в посольстве.

1 февраля СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания была слышна стрельба. Из автомата стреляли во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».

Также Африканский союз осудил попытку госпереворота и потребовал от военных освободить удерживаемых чиновников.

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